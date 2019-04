Selemani, 'chahuté' à l'interview: "On va continuer comme ça jusqu'à la fin"

L'Union Saint-Gilloise a battu Waasland-Beveren 5-1 samedi soir au stade Joseph Marien lors de la 3e journée des playoffs II. Les Bruxellois, auteurs d'un 9/9 dans ces POII, ont donc rejoint Courtrai, vainqueur de Zulte Waregem vendredi, en tête du groupe B. Faiz Selemani a été l'un des principaux artificiers de cette victoire unioniste avec un triplé. Il était forcément très heureux à l'issue de la rencontre, une joie visiblement très communicative.

"Ça fait du bien! C'est le premier triplé de ma carrière, je suis super heureux surtout devant mon public. C'est beaucoup de travail"

Croit-il à une victoire finale en PO2? "Oui, on va prendre match après match." Il est alors interrompu par un groupe de jeunes Unionistes qui fêtent la victoire avec lui. Il continue: "On va continuer à produire notre football, et essayer de refaire ce qu'on a fait ce soir. Avec beaucoup de buts et de la solidité."

Il y a peu d'enjeux dans ces Playoffs 2, mais l'Union est pourtant très motivée, comme ses résultats en attestent: "On est des compétiteurs, on aime gagner. Je ne vois pas pourquoi ce genre de compétitions là on ne les jouerait pas à fond. On va continuer à jouer, essayer de gagner match après match et on va continuer comme ça jusqu'à la fin"