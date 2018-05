Selahi après sa 1ère avec le Standard à Anderlecht : "J'ai pris ce match comme un match d'U21"

Pour sa première avec l'équipe professionnelle du Standard, le tout jeune Lindon Selahi, 19 ans, a connu un sacré baptême du feu. Une titularisation au stade Constant Vanden Stock contre Anderlecht en Playoffs I pour une des rencontres les plus importantes de la saison : il y a de quoi sentir une certaine pression. Surtout devant un public surchauffé.

"J'ai essayé de rester concentré. Je n'ai pas regardé ce qui se passait autour de moi. Je n’ai pas calculé le public. Tout le monde a été là pour moi, les joueurs m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai pris ce match comme un match d'U21. J'ai eu un peu de stress mais j'ai essayé de gérer ça du mieux possible. J'ai essayé de tout donner pour aider l’équipe, a déclaré le milieu défensif. On m'a demandé de jouer simple, d'essayer de récupérer des ballons et de ne pas prendre de risque. J'ai essayé de faire ce que le coach m'a demandé."

Auteur de 45 minutes plutôt correctes, le Namurois a été remplacé à la pause.

"C’était un choix tactique. On subissait quand même pas mal, on était bas. Et puis j’avais une carte jaune donc le coach a préféré ne pas prendre de risque."

Mais la première de Selahi aurait pu mal tourner. Peu avant la pause, le Belgo-Albanais a effectué une poussée de l’épaule dans le dos de Morioka alors qu’il se trouvait dans sa propre surface. Heureusement pour lui, l’arbitre a laissé le jeu se poursuivre.

"Il n’y a pas eu faute donc l’arbitre a pris la bonne décision" s’amuse celui qui se présente comme un joueur "assez agressif" mais qui essaye "d’être calme balle au pied" et qui possède "une bonne diagonale et un bon jeu long."