Seck : "Amallah n'a pas eu de mots racistes mais il m’a insulté moi, ma famille et mes proches"

Ce mardi après-midi avait lieu le Comité disciplinaire face auquel Abdoulaye Seck a été convoqué par le parquet fédéral de l’Union belge de football. Le défenseur de l’Antwerp devait se présenter pour mettre au clair son exclusion reçue ce dimanche contre le Standard à cause d’une altercation avec le joueur des Rouges, Selim Amallah. À l’issue de l’audience, la Procureure a demandé une journée de suspension avec sursis.

Lawrence Visser, arbitre du match, présent lors du Comité disciplinaire, a expliqué "ne pas avoir décelé de signe de discrimination. Il n’y a pas eu d’agressivité ni de contact physique envers les arbitres, juste entre les deux joueurs." L’arbitre estime que c’est la réaction très importante de Seck qui a conduit à son exclusion. "Compte tenu du contexte et de la réaction, la rouge était la seule solution" exprime-t-il.

Amallah, lui aussi présent lors de l’audience mais sous le statut de témoin, donc accusé de rien, s’est exprimé sur sa version des faits : "Je n’ai jamais eu de propos racistes, je lui ai juste dit ferme ta bouche, pas gueule, c’est le mot que j’ai utilisé. Je parlais avec l’assistant pour dire qu’il y avait faute et Seck s’en est emmêlé, il m’a demandé ce que je cherchais. Bjorn Engels, défenseur de l’Antwerp, le juge de touche et le team manager étaient présents à côté de moi et n’ont pas réagi, ça aurait été différent avec des propos racistes. Je m’étonne de l’ampleur de la réaction car je peux vous confirmer que c’est la seule phrase que j’ai prononcée."

Au moment de s’exprimer à son tour, Seck explique : "Je ne voulais pas me retrouver ici pour répéter ce qu’il a dit car j’ai des principes. Ce n’était pas raciste, je veux être clair. J’accepte les conséquences mais il a dit des insultes pour moi et ma famille. Je n’ai frappé personne, j’ai été agressif, et j’en accepterai les conséquences. Je ne veux pas répéter ce qu’il m’a dit par respect pour moi mais ça m’a fait mal." Son avocat, qui avait demandé que la séance soit à huis clos pour respecter la vie privée de son client mais qui a vu sa requête refusée, a ajouté que : "Seck ne veut pas en faire une affaire mondiale, pour lui c’est une affaire close. Les sportifs sont des personnes publiques mais tout ne doit pas être mis sur la place publique."

Au terme des témoignages, la Procureure a conclu que : "Ce qu’on a vu dimanche est une très mauvaise image. On ne sait pas ce qui a été dit et où ça a commencé, impossible de comprendre la cause des réactions. Il y a un message à retenir : un joueur doit pouvoir se contrôler sur le terrain."