Sébastien Pocognoli quitte le Standard

Le Standard et Sébastien Pocognoli ont décidé de commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le club liégeois l’a annoncé sur son site internet : "Notre club remercie Sébastien pour tout ce qu’il a apporté au matricule 16 lors de ses différentes périodes chez les Rouches et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle."

Le Belge de 32 ans a connu plusieurs épisodes du côté de Sclessin. Un premier pendant sa formation, ensuite entre 2010 et 2013. Le joueur a également évolué à Genk, l’AZ Alkmaar, Hanovre mais aussi West Bromwich et Brighton. Il était revenu à Liège en 2017 et depuis il a disputé 40 matches, mais aucun cette saison.