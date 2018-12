Sébastien Pocognoli, qui doit se faire opérer de la hanche, sera absent deux à trois mois

Sébastien Pocognoli va se faire opérer de la hanche le 27 décembre, a annoncé l'entraîneur du Standard Michel Preud'homme, ce vendredi en conférence de presse. Le latéral sera absent "deux à trois mois", a expliqué Michel Preud'homme.

Sébastien Pocognoli, 31 ans, n'a plus joué en championnat depuis le 20 octobre contre Mouscron (0-0) et en Europa League depuis le match contre Krasnodar (2-1) cinq jours plus tard. Il compte cinq apparitions en championnat et deux en Europa League depuis le début de la saison.