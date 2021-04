Sébastien Pocognoli, Diable "Rouche", met un terme à sa carrière

Sébastien Pocognoli a décidé de ranger les crampons et la vareuse ! Le Liégeois de 33 ans met fin à une aventure qui a commencé à Genk en 2004 pour se terminer en D1B avec un titre de l’Union Saint-Gilloise. Il l'a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Formé au Standard, il est devenu pro à Genk où il a véritablement éclos avant de tenter l’aventure au Pays-Bas. À son retour en Belgique, c’est tout naturellement qu’il choisit le Standard avant de s’expatrier à nouveau, en Allemagne cette fois, puis en Angleterre. Son dernier retour en Belgique remonte à 2017 de nouveau à Sclessin avant de finir sa route à Saint-Gilles, en D1B. "Poco" a également connu une carrière internationale. Sous les couleurs de la Belgique ; il a fait toutes ses classes d’âge, a participé aux Jeux Olympiques en 2008 et a disputé treize rencontres avec les Diables rouges.

Des débuts prometteurs

5 images Pocognoli festoie avec Thomas Chatelle à Genk © Belga Image

Sébastien Pocognoli signe son tout premier contrat pro avec Genk en 2004, mais il n’intégrera vraiment l’équipe première que durant la saison 2005-2006. Il dispute alors 15 matches, uniquement en Pro League, il inscrit un but et délivre un assist. Il devient incontournable dans l’effectif limbourgeois et découvre la Coupe de Belgique l’année suivante, pour un total de 34 rencontres en 2006-2007. Avec une très chouette fin de saison pour le joueur qui participe à l’Euro espoirs accompagnés de joueurs tels que Guillaume Gillet, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel ou encore Kevin Mirallas. Les espoirs qui avaient atteint les demi-finales et s’étaient qualifiés pour les JO par la même occasion. À lire aussi : L’Euro espoirs 2007, l’acte de renaissance du football belge L’heure du départ sonne alors pour Pocognoli qui choisit la Eredivisie pour continuer à grandir, à l’AZ Alkmaar. Là aussi il s’impose rapidement, et dispute 33 rencontres toutes compétitions confondues dont la Coupe de l’UEFA. Cette fois, le couronnement de la saison survient aux Jeux Olympiques de Pékin, avec une nouvelle demi-finale atteinte par l’équipe belge. Poco obtient sa première sélection chez les Diables, il fait partie de cette génération incroyable, même s’il ne s’imposera jamais vraiment. Le Belge restera à Alkmaar jusqu'en 2010 et son départ pour le Standard en janvier.

La belle période Standard et le drapeau planté sur le terrain de Charleroi

5 images La première Coupe de Belgique remportée par Pocognoli avec le Standard © Belga Image

Arrivé en cours de saison, "Poco" revient à la maison. Il dispute la fin de la phase classique, les PO2 et l’Europa League lors de belle épopée des Rouches jusqu’en quarts de finale. Pour sa première saison complète du côté de Liège, le défenseur dispute un total de 40 rencontres. En raison d’un pépin physique, il rate la finale de la Coupe de Belgique remportée par le Standard mais dispute l’intégralité du parcours pour y parvenir, il soulèvera d’ailleurs cette Coupe. Un nouveau titre qui fait le plus grand bien au club et aux joueurs. En 2011-2012, Sébastien dispute 51 rencontres ! En championnat, le Standard atteint les PO1, mais les loupe complètement pour terminer en cinquième position. Alors que le parcours européen s’arrête en huitièmes de finale face à Hanovre. L’une des images fortes que l’on retiendra (malheureusement) de la carrière du joueur, c’est sa provocation lors d’un choc entre Charleroi et le Standard la saison suivante. Alors que les Liégeois venaient de l’emporter 2-6, le défenseur est allé chercher un drapeau d’Ultras des Rouches pour le planter au milieu du terrain carolo. Un geste pour lequel il sera "condamné" à 650€ d’amende. En janvier de la même saison, il décide de quitter le championnat belge. Nouvelle destination : Hanovre et la Bundesliga.

De l’Allemagne à la D1B en passant par l’Angleterre et le Standard

5 images Pocognoli en duel avec Januzaj © Belga Image

Ses débuts avec Hanovre sont tonitruants, et c’est le moins que l’on puisse dire. Il écope d’un carton rouge direct et est ensuite suspendu pour trois rencontres. À la suite de cela, le gaucher reçoit pas mal de temps de jeu pour le reste de la saison. En 2013-2014, il est régulièrement titulaire. Il connait une blessure à l’aine en avril, mais elle ne le tient éloigné des terrains que durant quelques semaines. Il ajoute donc 20 rencontres à son compteur désormais bien rempli, presque dix années après son arrivée à Genk. Malgré tout, il sera vendu en juillet 2014 à West Brom. Un chouette défi pour le joueur : la Premier League s’offre à lui. Et cela commence plutôt bien puisqu’il dispute la première partie de saison… Mais petit à petit il peine à convaincre et est relégué sur le banc, voir hors de l’effectif. L’année d’après en 2015-2016, il est même relégué dans le noyau U21 avant de revenir en équipe première dans laquelle il ne joue plus du tout. Sauf un match, en mars 2016. Rencontre durant laquelle il délivre un assist hyper important pour le maintien du club lors de sa victoire contre Manchester United 1-0. Mais cela ne suffit pas, il n’est plus désiré et est prêté à Brighton en Championship. Le Belge redescend d’un échelon mais qu’importe, il retrouve du temps de jeu et du plaisir ! Il dispute 25 rencontres et célèbre la montée du club en Premier League. En juillet 2017, "Poco" retrouve le chemin "de la maison", il revient au Standard.

Une fin de carrière mitigée, un tour d’honneur liégeois

5 images Pocognoli, un Rouche qui a toujours clamé son amour pour son club © Belga Image

En deux ans et demi de sa deuxième aventure liégeoise, Poco a soufflé le chaud et le froid. Les Rouches ont notamment remporté une nouvelle Coupe de Belgique, face à Genk en 2018, encore l’occasion pour Sébastien de soulever ce trophée, au sens propre comme au figuré. La saison suivante, il dispute quelques rencontres les premiers mois mais est relégué au second plan comme d’autres "anciens" du club. Il doit ensuite subir une opération à la hanche qui le tient éloigné des terrains plusieurs mois. Il ne disputera plus la moindre minute avec l’équipe première après cela et décide, en janvier 2020 de tenter une nouvelle aventure. Ce sera la dernière, il prend la direction de l’Union Saint-Gilloise. Finalement, même s’il aura connu les joies de la montée avec l’USG de Felice Mazzu cette saison, il n’aura que très peu joué pour les Bruxellois. Ce qui l’a donc conduit à prendre une dernière décision importante, mettre fin à sa jolie carrière 17 ans après ses débuts. Au total, il aura disputé 163 matches de Pro League, 64 d'Eredivisie, 30 en Bundesliga, et 16 en Premier League.

17 années à faire de mon rêve d’enfant ma réalité, je sens que c’est le moment d’arrêter .

Ce n’est jamais simple de fermer un si long chapitre mais ma tête et mon corps me disent qu’il est temps. Mon cœur est lui reconnaissant pour tout. pic.twitter.com/VpuUcDHcho — Sebastien Pocognoli (@SPocognoli15) April 22, 2021