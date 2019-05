Sébastien Dewaest : « On va faire la fête avec ces magnifiques supporters »

Avec ce titre de champion, Genk disputera la Champions League la saison prochaine. Une grande première pour la plupart des joueurs de l’effectif : « La Ligue des Champions, c’est un rêve pour tout le monde. Entendre cette musique particulière. Maintenant on espère jouer contre de grosses équipes et prendre le maximum d’expérience. »

Même si tout le monde conviendra que le titre de Genk est amplement mérité, le sprint final a été haletant pour Genk : « Aujourd’hui, Anderlecht nous a rendu la tâche difficile. En plus, on ne connaissait pas le résultat de Bruges. On n’en a pris connaissance qu’à quelques secondes de la fin de la rencontre. Donc on a dû tenir le résultat car Anderlecht à vraiment poussé. Ils ont vraiment joué le coup à fond » déclare Sébastien Dewaest.

Dieumerci Ndongala : « Je suis fier de mon équipe »

Dieumerci Ndongala n’a lui pas beaucoup joué durant les Playoffs. Mais cela n’enlève rien à la joie du Congolais. : « À ce moment de la saison, tu dois penser pour l’équipe. Tu dois soutenir l’équipe et c’est ce que j’ai essayé de faire à fond. J’ai eu une blessure avant les Playoffs donc je n’ai pas beaucoup joué mais je suis quand même fier de mon équipe. » C’est précisément le collectif qui a permis aux Limbourgeois de s’imposer selon Ndongala : « Il y a de bonnes ondes qui se dégagent, on a un magnifique groupe. Ce qui nous arrive aujourd’hui, c’est ce qu’on voulait, c’est l’objectif qu’on s’était fixé secrètement depuis le début de saison et on y est arrivé. »

Avant de conclure : « Ça sent le champagne et la bière pendant toute la nuit » et de se prendre une bonne douche de la part de ses coéquipiers.