Sébastien Dewaest : "Il y a toujours un côté revanchard quand on est sur le banc plusieurs fois d'affilée"

Sébastien Dewaest : "Il y a toujours un côté revanchard quand on est sur le banc plusieurs fois... Au terme d'une rencontre compliquée, Genk est venu à bout de la lanterne rouge, le Cercle de Bruges (1-0). Un seul but aura suffi au bonheur des Limbourgeois, des oeuvres de Sébastien Dewaest. Tout un symbole pour un capitaine revanchard après avoir été relégué plusieurs fois sur le banc : "Il y a toujours un côté revanchard, quand t'es sur le banc à plusieurs reprises. Par rapport au match de Salzbourg et de Charleroi, je peux le comprendre, mais par rapport au match d'après contre le Standard où je fais un très bon match et qu'on me met sur le banc après...j'ai eu une discussion avec le coach pour lui dire que je n'étais pas d'accord avec lui. Après, c'est lui qui reste le boss. En ce qui concerne ma célébration? (NDLR : il a mis son doigt sur sa bouche après son goal) Chacun est libre de penser ce qu'il veut." conclut-il laconiquement.