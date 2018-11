Sébastien Dewaest : "Berge me rappelle Mbappé…"

Disparu des radars voici quelques mois, il incarne le retour à l’avant-plan du Racing Genk. Il évoque les Diables, le titre de champion, les lippes de sa dame, la Bible et ses SMS avec ses adversaires. Mais aussi Quaresma, la finale de Munich, Kebano, la boxe et les légumes bio. Et bien sûr Mogi, Dejan, Radja et Felice. Et surtout les araignées. Sébastien Dewaest passe "Sur le Gril". On le retrouve dans une loge de la Cristal Arena, solidement affiné en regard de la carcasse de ses années carolorégiennes. Large sourire, Sébastien Dewaest pète la forme, à l’image de sa formation toute entière. "Je livre ma meilleure saison depuis que je suis pro" explique le stopper formé à Lille : "La saison passée, je me suis gravement blessé au genou et j’ai cravaché pour revenir : j’ai perdu 10 kg car mon agent m’avait dit de maigrir tant j’avais pris de la masse. J’ai consulté une diététicienne sur Lille, j’ai supprimé toutes les graisses, je carbure aux légumes et aux fruits bios : en 6 mois, j’ai mangé un seul paquet de frites et bu un seul Coca en vacances ! J’ai explosé tous mes tests d’avant-saison et sous la douche, je bluffe mes partenaires !" (rires) À tel point que Philippe Clement, son entraîneur, le cite comme révélation genkoise de la saison : au plan technique, Dewaest est aussi le 3ème meilleur relanceur de la Pro League avec 93,5 % de passes réussies, derrière Berge et… Mechele. "J’apprends beaucoup avec Clement : il fait des séances spécifiques pour les défenseurs, où il nous refile tous ses trucs d’ancien arrière : comment tourner son corps, comment se positionner par rapport au ballon, je dois revoir tout ce que j’ai appris en formation à Lille. Je soigne aussi mes relances : avant, on me reprochait trop de déchets dans mon jeu offensif. Clement me permet aussi de monter quand l’occasion se présente : j’ai déjà marqué 5 buts cette saison… mais si on prend un but en contre, il m’arrache les cheveux ! (rires) Aujourd’hui, je me mets dans le top 5 des défenseurs de la Pro League avec Mechele, Dessoleil, Luyindama et Lucumi."

Ne pas jouer facile Avant la prochaine trêve hivernale, Genk sort de cette 2ème pause des équipes nationales solidement campé sur son siège de champion d’automne. "Genk champion en fin de saison ? Il est trop tôt pour le dire, on n’en parle d’ailleurs pas entre nous. On prend étape par étape : d’abord assurer la qualification pour les play-offs 1, ensuite consolider notre avance tout en jouant relâché en fin de phase régulière, enfin remettre un coup durant le sprint final. Comme concurrent pour le titre, je vois surtout Bruges mais je sais qu’Anderlecht est toujours au rendez-vous final. Chaque année, il y a une surprise : cette année, ce sera nous !" Sauf qu’au rythme actuel du Racing (aucune défaite sur le front belge, une première pour un champion d’automne depuis 1989 !), il faudra gérer, gérer… et encore gérer la continuité. "Je me méfie du classique moment creux, même si notre staff gère très bien la récupération. C’est la première fois sur mes quatre saisons à Genk qu’on réussit un tel début en boulet de canon, en général c’est le contraire : on finit très fort. Si on est frappé par un coup de mou, il sera toujours temps de faire tourner au sein de l’équipe en espérant que le collectif compense la méforme de certains. Il faudra garder aussi le focus, car ces derniers matches on a subi un excès de confiance : il ne faut pas jouer facile et croire que rien ne peut nous arriver. C’est aussi notre secret : on se dit tous la vérité et chacun fait son autocritique, moi lors de notre match à Mouscron, je suis passé complètement à travers. Tout passe par la tête : c’est toute l’importance d’un groupe car quand on va moins bien, il vous tire vers le haut."

Le titre… plutôt que 20 briques Impossible évidemment d’éluder la baguette magique de son coach : à peine tombé dans le giron des T1, Philippe Clement a obtenu du rendement immédiat, à Waasland-Beveren puis à Genk. "La méthode Clement, c’est simplicité, communication, concentration et travail. Il prépare tous les matches en vidéo : si tu es à l’écoute, tu vas jouer les doigts dans le nez, tout va se passer comme il l’a annoncé tant son scouting individuel et collectif est précis. Le coach parle beaucoup et donne confiance aux joueurs… surtout à ceux qui ne jouent pas. Je peux en témoigner : l’an passé, j’ai peu joué et il m’a toujours expliqué pourquoi. Si je deviens un jour coach, je veux être Philippe Clement. Il ressemble beaucoup à Felice Mazzù… mais en plus fort encore. Et si le Racing veut me proposer un poste pour mon après-carrière, je prends déjà des cours de Néerlandais…" (rires) Fayot, le Séba ? Smiley, clin d’œil. Mais le meilleur entraîneur du monde n’est rien sans ses joueurs sur le pitch. C’est la grande question du début 2019 : le mercato hivernal risque-t-il de décapiter la brillante équipe limbourgeoise, et briser son élan vers le titre ? Trossard, Samatta et Berge sont ciblés par quelques écuries cet hiver… "Je ne peux pas parler pour les autres, mais un seul joueur ne porte pas l’équipe, nous sommes d’abord un collectif. Et puis nos joueurs sont assez malins pour ne pas filer ailleurs si nous luttons encore sur trois fronts. Il faut toujours privilégier l’objectif sportif : moi en tout cas, je reste… même si un club chinois m’offre 20 millions d’euros. Je veux marquer l’histoire de Genk en lui offrant un titre : ce club m’a prolongé de cinq ans quand j’ai pété mon genou, je ne l’oublierai jamais."

Sander Force 5 Sur les mâts du parking face au stade, s’alignent les effigies des acteurs du Racing. "Celui qui me bluffe le plus, c’est Sander Berge. Ndidi m’impressionnait déjà avant qu’il ne parte à Leicester, mais Sander est encore un cran au-dessus. Dès que je l’ai vu au 1er entraînement, j’avais pigé : il est calme, propre, puissant et clairvoyant, avec lui tout devient facile, il joue comme un routinier alors qu’il vient d’avoir 20 ans. Ce doit être son éducation nordique et d’avoir vécu seul très tôt, mais rien ne semble l’ébranler : j’avais lu une interview de Kylian Mbappé, il me fait penser au Parisien par la maturité qu’il dégage à son âge. Plus tard, c’est sûr, je le vois dans les plus grands clubs du monde !" Cité voici quatre ans parmi les Diables ("J’y ai cru avant le Brésil et j’ai été très déçu, aujourd’hui je n’y pense plus : si ça vient tant mieux, si ça ne vient pas tant pis…"), Dewaest a retrouvé son niveau à 27 ans. "Affronter Samatta à l’entraînement est une chance : c’est un attaquant complet, technique et puissant, fort de la tête aussi, il peut jouer en profondeur ou dos au but. En fait, il intègre deux types d’attaquants en un : c’est pratique, je suis préparé à tout quand vient le match. Mais en Belgique, le plus fort c’est Wesley de Bruges : pour le bouger celui-là… et en plus, il est fort avec ses pieds. En Coupe d’Europe, je retiens le Français de Sarpsborg Rashad Muhammed : il m’a secoué au match aller et je lui ai déjà fixé rendez-vous au retour. On s’est échangé les maillots et on reste en contact par SMS !"

Marseille à la nage Voici ouvert le chapitre des maillots : car l’ancien Lillois est un adepte du textile, dont il tient une fameuse collection. "À Istanbul j’ai sprinté pour avoir le maillot de Quaresma : je m’étais mis d’accord avec lui avant le match… mais on sait comme ça va. J’avais peur qu’après la correction qu’on leur avait mise, il ne veuille pas du mien mais finalement il l’a pris… J’ai aussi ceux d’Aspas (Celta Vigo), de Politano (Sassuolo), de Gueye (Everton) avec qui j’ai joué à Lille… et bien sûr de mon grand poto Kebano (Fulham) ! Mais je fais une place à part pour ma cinquantaine de maillots de l’Olympique Marseille, le club dont je rêve : si l’OM me fait une offre un jour, j’irai là-bas à la nage ! Ma passion pour ce club a débuté avec leur finale d’Europa League perdue face à Valence, la fameuse saison de Didier Drogba. J’ai aussi le maillot de la finale de Munich 1993, un cadeau de ma femme. L’an passé, Ostende avait joué l’OM… après nous avoir battus en barrage. Sans quoi, ç’aurait été nous. Même si ç’aurait été dur pour moi : j’étais blessé à l’époque…" À l’instigation du Mouscronnois Pierrot, Sébastien Dewaest fait aussi partie de ces clients de Mogi Bayat ayant croisé les poignets face aux caméras, symbole des menottes, pour marquer leur solidarité avec leur agent incarcéré à Louvain. "On l’a fait car c’était notre seul moyen de communiquer avec lui, car on sait qu’il a la télé dans sa cellule. Cela ne signifie pas qu’on approuve ce qu’il aurait fait, c’est le travail de la justice de le prouver. Mais moi, il m’a déniché à Roulers et lancé à Charleroi, il m’a permis de progresser dans tous les domaines et je ne l’oublierai pas : je lui reste fidèle et je voulais aussi marquer mon soutien à sa famille, qui vit l’enfer. Cette histoire rappelle qu’il faut profiter de chaque instant : j’ignore le fond des choses mais six semaines de prison pour des actes de faux, c’est un peu exagéré, mais bon… L’avenir fera émerger la vérité."

Pas à l’usine… Mardi, sous le régime de la nouvelle loi sur les repentis, Dejan Veljkovic a lui quitté ses barreaux… Le Serbe est aussi concerné par le volet du match-fixing. "En tant joueur, je trouve inadmissible de truquer un match : c’est vraiment trahir la confiance de tous. Ceux qui font ça doivent être sévèrement sanctionnés. C’est vraiment débile : on doit respecter notre jeu et notre hobby, je suis conscient de la chance que j’ai de pratiquer ce métier, on ne doit pas se lever à l’aube et se casser le dos à l’usine, alors…" Sportif engagé, athlète musculeux, Dewaest pratique aussi… la boxe à ses heures perdues. "Je boxe depuis mes 14 ans, ça permet de s’évader du foot, ça permet aussi de mieux canaliser son énergie et d’apprendre le contrôle de soi, ça me sert souvent au foot pour résister aux provocations adverses. C’est surtout une école de respect : ils se mettent sur la tronche pendant cinq rounds… puis ils s’embrassent après le gong, ça n’existe que dans ce sport. J’aimerais que ma fille en fasse aussi plus tard, mais me femme ne veut pas : elle dit que ce n’est pas un sport de filles ! Si mon contrat ne me l’interdit pas ? En tout cas, le Racing ne me dit rien… tant que je ne me blesse pas, mais c’est très sécurisé, on met un casque. À Charleroi, Mehdi Bayat me l’interdisait… mais j’y allais quand même en cachette." (rires)

Papy Bad Boy Look de guerrier, Dewaest affiche aussi sa série de tatouages… en perpétuelle évolution. "Mon dernier tatouage en date est l’empreinte des lèvres de ma femme sur mon cou. C’est un message d’amour, je suis raide dingue de mes deux princesses. On me charrie souvent, mais je confirme : ce sont bien les lèvres de Madame ! (rires) Je conçois moi-même mes tatouages mais je ne les dessine pas : un enfant de 5 ans dessine mieux que moi… Mon prochain ? Sans doute un grand autour du cou, façon Nainggolan. Et je ne les enlèverai jamais : quand je serai vieux, je serai un grand-père bad boy !" (rires) Sauf que ce grand lecteur de la Bible ("Je la relis régulièrement et je m’intéresse aussi à la spiritualité, actuellement je lis un bouquin sur les chakras") se définit aussi, sur son site internet personnel, comme un grand phobique… des araignées : "C’est mon horreur absolue, je dis souvent à ma femme que si elle veut me faire tout avouer… même ce que je ne sais pas, elle doit me torturer avec une araignée !" (rires) D’ici là, la troupe à Clement est prête à déployer ses tentacules sur le titre 2018-19…

