Sébastien Delferière: "Je vais prouver que je n'ai rien fait d'illégal"

Louis Derwa, avocat de Sébastien Delferière sur la phase de coup de coude non sifflé lors de... Cela fait plus d’un mois maintenant que le "Football Gate" a secoué le football belge. Et notamment celui qui été considéré comme l’arbitre numéro un du football belge, Sébastien Delferière. L’homme en noir, qui en plus de sa fonction d’arbitre, occupe un poste d’employé administratif fait actuellement l’objet d’une procédure de licenciement pour motif grave de la part de l’Union Belge au tribunal du travail. Louis Derwa, avocat spécialisé dans le droit du sport et par ailleurs avocat de Sébastien Delferière s’explique : "L’Union Belge a introduit une procédure devant le tribunal du travail car Sébastien Delferière est en réalité délégué du personnel au conseil d’entreprise de l’Union Belge et donc à ce titre, fait l’objet d’une protection particulière en cas de licenciement. L'Union Belge a introduit une procédure de licenciement pour motif grave au tribunal du travail."