Sebastiaan Bornauw risque un match de suspension

Le parquet de l’Union belge de football (URBSFA) a requis lundi une suspension d’une journée et une amende de 1000 euros contre Sebastiaan Bornauw. Le défenseur du RSC Anderlecht a été directement exclu dimanche face au Standard (2-1).

Après à peine dix minutes de jeu, le RSC Anderlecht s’est retrouvé à dix dans ce match de la 7e journée des play-offs. Mehdi Carcela s’est échappé vers le but. Dernier défenseur, Bornauw a arrêté le médian marocain, qui filait seul au but, et immédiatement reçu un carton rouge de l’arbitre Bram Van Driessche.

Si Anderlecht accepte la proposition, Bornauw manquera le déplacement à l’Antwerp dimanche prochain (14h30). Si ce n’est pas le cas, le club et le joueur comparaîtront devant la commission des litiges mardi.