Schreuder et ses premiers pas à Bruges : "Je veux changer des choses pour que l’équipe fonctionne mieux"

Alfred Schreuder, successeur de Philippe Clément au poste d’entraîneur du Club de Bruges, profite actuellement du stage des Blauw en Zwart à Marbella pour prendre ses marques dans son nouveau club. Après avoir travaillé quelques jours avec le noyau, le coach néerlandais a rencontré pour la première fois la presse pour livrer ses premières impressions.

"J’ai pu constater qu’il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et que l’éthique de travail est excellente", s’est réjoui Schreuder, rapportent nos confrères de Sporza, présents sur place.

"Je veux que Bruges soit la meilleure équipe qui joue le meilleur football", a-t-il ajouté en précisant qu’il voulait améliorer le jeu de l’équipe. "Nous encaissons trop de buts. Le Club a remporté beaucoup de rencontres mais je veux changer certaines choses pour que l’équipe fonctionne mieux et puisse gagner les matches plus facilement […] Le Club doit jouer pour le titre et pour gagner la Coupe. C’est notre objectif même si pour moi, c’est surtout la manière qui est importante. Faire en sorte d’amener un plus chaque jour, c’est ma première tâche."

Jadis assistant de Michel Preud’homme, Ronald Koeman, Julian Nagelsmann et Erik Ten Hag, Scheuder veut désormais voler de ses propres ailes. "Je sais que je peux être un bon entraîneur principal. Je n’ai rien à prouver à personne à ce niveau-là […] J’ai appris beaucoup de choses avec Koeman ces deux dernières années comme le fait de savoir rester calme quand on est sous pression."

Schreuder s’est également dit surpris par le coup de fil du Club de Bruges mais était content d’avoir "pu convaincre le Club de me choisir comme entraîneur dès la première discussion".

Deuxième de Pro League avec 7 points de retard sur l’Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges reprendra sa saison le 15 janvier prochain avec la réception de Saint-Trond.