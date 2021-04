Scénario catastrophe pour Mouscron, l’Excel craque au FC Bruges et est relégué en D1B

A part quelques points de plus, le FC Bruges n’a pas grand-chose à gagner dans cette dernière sortie de la phase classique. Et le Club joue son rôle d’arbitre. Les Brugeois monopolisent le ballon (67%), campent dans la moitié de terrain de l’Excel. Mais les occasions sont plutôt équitablement partagées (6 tirs à 5 à la pause).



Tabekou (22e et 24e), très remuant, répond aux tentatives de Vanaken (11e) et De Keteleaere (27e). Dost place la balle au fond après un bon travail de De Ketelaere. Le VAR invalide ce but pour un hors-jeu de position de l’attaquant néerlandais en début d’action (34e). Lang trouve Koffi sur la trajectoire de son envoi (40e). Les Blauw en zwart sont un ton au-dessus, mais les Hurlus tiennent le point qui leur permet de conserver le statut de barragiste.