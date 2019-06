Sassuolo s'invite dans la danse pour Vanheusden

Le Standard espère toujours conclure le transfert de Zinho Vanheusden. Les Liégeois doivent faire face à une solide concurrence.



Plusieurs clubs sont intéressés par les qualités du jeune défenseur de l’Inter Milan. Selon SudPresse, la Dernière Heure et Het Laatste Nieuws, Sassuolo est le plus concret.



Des formations italiennes (Roma, Parme, Bologne,…) et anglaises (Wolverhampton, Southampton,…) sont aussi sur les rangs.



L’Inter a besoin de faire rentrer rapidement de l’argent dans ses caisses pour se mettre en ordre au niveau du fair-play financier. La presse évoque un montant de 45 millions € d’ici au 30 juin.