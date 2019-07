Santini quitte Anderlecht pour le club chinois de Jiangsu Suning

Santini gagne le droit de botter le pénalty d’Anderlecht à … "pierre-papier-ciseaux" -... Face à Ostende, Ivan Santini et Landry Dimata ont, une fois encore, démontré leur efficacité. Le Croate a réalisé un triplé et le jeune belge un doublé. Le Sporting s’est finalement imposé 5-2 alors que le score était de 0-0 à l’issue des 45 premières minutes. Les deux nouveaux attaquants du RSCA s’entendent à merveille et de toute évidence, ils s’amusent sur le terrain. Cela a notamment donné une des images les plus sympas de cette deuxième journée. Pour désigner celui des deux qui allait frapper le pénalty accordé à la 82ème minute au Sporting d’Anderlecht, Santini et Dimata se sont défiés à « pierre-papier-ciseaux ». C’est le buteur croate qui a remporté ce petit jeu. Il a assuré ensuite en trompant le portier d’Ostende, William Dutoit, d’une jolie Panenka.