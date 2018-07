Santini et Dimata enfoncent Courtrai, Anderlecht emboîte le pas au Standard

Le Sporting d’Anderlecht n’a pas dû forcer son talent samedi pour son entrée en lice dans cette Pro League 2018-2019 et s’est imposé en décontraction 1-4 face à un Courtrai décevant au Stade des Éperons d’Or. Le duo d’attaque Ivan Santini – Landry Dimata a fait preuve excellente entente sur la pelouse avec de très bons résultats en phase de conclusion. Auteur du but d’ouverture après trois minutes, Santini a remis le couvert en début de deuxième période (48e) sur un assist de Dimata, déjà protagoniste à la 31e minute lors du but du 0-2. L’attaquant Croate a même signé son triplé personnel d’un joli lob à la 73e alors que Courtrai a réduit l’écart en fin de rencontre sur un but contre son camp de Vranjes (85e). Grâce à cette victoire, Anderlecht rejoint le Standard en tête du championnat avec trois points.

Le Résumé de la rencontre Privé de plusieurs titulaires, blessés ou encore en vacances, Hein Vanhaezebrouck doit se montrer inventif et compose son onze de base avec un mix de jeunes et de nouvelles recrues. Pas le temps de démarrer que la rencontre bascule rapidement en faveur des Mauve et Blanc. Santini est au rendez-vous au premier poteau sur un centre de Gerkens et lobe un Kaminski léthargique d’un coup de tête au deuxième poteau. L’équipe de Glen De Boeck tente une réaction mais n’est pas à son affaire en ce début de rencontre et ne le sera pas davantage par la suite. Patiemment, Anderlecht fait tourner le ballon et se crée naturellement deux occasions avec Bornauw (19e) et Cobbaut (28e). Sans même avoir besoin de faire le forcing, le deuxième but tombe logiquement. Un beau mouvement collectif libère Saelemakers à droite. Son centre télécommandé arrive sur la tête de Dimata qui expédie le ballon au fond des filets d’un beau plongeon (31e). De fait, la première mi-temps s’arrête sur cette action avec un Anderlecht en pleine maîtrise face à une opposition faible.

Ivan Santini et Landry Dimata - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Le refrain ne change pas en deuxième période avec un nouveau but dès les premières minutes. Isolé dans le rectangle, Dimata remet dans l’axe pour Santini qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, libre de tout marquage (48e). Anderlecht est à l’abri et n’a plus de souci à se faire comme en témoigne la roulette ‘zidanesque’ de Saelemaekers face à des défenseurs courtraisiens passifs. Les Kerels offrent même un quatrième but aux Bruxellois à la 73e minute. Ivan Santini est alors très prompt pour lober Kaminski qui lui avait littéralement donné le ballon dans les pieds sur une relance à la main. Dans le dernier quart d’heure, Courtrai trouvera les ressources pour réduire l’écart grâce à un but contre son camp de Vranjes après un joli travail technique de Rolland (85e). Un but qui ne sera pas suffisant pour sauver véritablement l’honneur des Courtraisiens qui devront se ressaisir s’ils ne veulent pas végéter en fond de classement cette saison. Anderlecht sort quant à lui grandi de cette confrontation qu’il aura exploité pour mettre en confiance ses attaquants en vue de la longue saison qui les attend.