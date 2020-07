Sans Vincent Kompany, quel duo central défensif pour Anderlecht ?

À 3 semaines de la reprise théorique du championnat, Anderlecht s’interroge sur comment s’organiser sans Vincent Kompany. Blessé samedi à Saint-Etienne à l’adducteur gauche, le capitaine mauve passera un scanner cette semaine mais son indisponibilité risque d’être longue. Paradoxalement, le Sporting dispose dans son noyau de nombreux défenseurs centraux, en y intégrant les joueurs présents la saison passée et ceux qui reviennent de prêt. Reste à trouver la bonne formule, connaissant l’impact technique, tactique et mental de l’icône anderlechtoise…

" Je veux d’abord réinsister sur un point parfois mis en doute par certain qui, au-travers de certaines statistiques de matches joués avec et sans Kompany, avaient peut-être tendance à jouer l’homme : sans Kompany, Anderlecht est moins fort et sa blessure est une vraie perte pour son équipe " réagit Alex Teklak, défenseur central de formation et consultant RTBF, Proximus et Eleven. " Outre ses qualités propres, Kompany bonifie ses partenaires et marque psychologiquement l’adversaire. Comme pour Simon Mignolet, un joueur de son calibre est une bénédiction pour notre championnat. "

Traitement de faveur

Reste que ses blessures répétées (sa 4e depuis son retour en mauve il y a un an… et la 30e de sa carrière professionnelle) reposent chaque fois la même question de sa fiabilité pour un entraîneur.

" C’est vrai, cette blessure est un gros couac si tôt dans la préparation et sachant que les grosses charges doivent encore venir " poursuit Teklak. " Pour un entraîneur, c’est très ennuyeux car c’est maintenant que se construisent les automatismes et il a besoin de fiabilité. Mais avec un joueur de la qualité de Kompany, un coach accepte ce risque. Pep Guardiola le faisait aussi à City : avec un joueur lambda, il ne l’aurait pas fait. C’est significatif de l’estime portée au joueur et à ses qualités qu’il bénéficie d’un traitement de faveur réservé aux plus grands. Après, je pense que Frankie Vercauteren dispose d’excellents suppléants et que même si Kompany n’est pas sur le terrain, il y reste comme inspirateur. Il conserve son poids et son influence même quand il ne joue pas… "

Glissons-nous dès lors dans la tête de Vercauteren et tentons de dégager le duo central favori pour l’entame du championnat.

" Je pense qu’il partira d’une défense à quatre, avec un duo central à plat " analyse Teklak. " Je pense à un duo Derrick Luckassen-Marco Kana… sauf si Philippe Sandler revient ! Le meilleur tandem est pour moi… l’association Kompany-Sandler, car le Néerlandais, malgré son jeune âge, dégageait une impression de maturité et de contrôle telle qu’il était le seul, à l’inverse de tous les autres, à ne pas s’effacer dans l’ombre de Kompany. Sandler est un défenseur du top, il joue comme un patron. Maintenant, il faut voir si le Néerlandais va revenir au parc Astrid… "

Kana-Luckassen… en espérant Sandler

En tenant compte des forces présentes actuellement dans l’effectif mauve, et si Sandler ne revient pas, Teklak opte dès lors pour un duo Luckassen-Kana.

" Le Néerlandais est un défenseur classique, sans grand point fort, mais sûr dans toutes les facettes demandées à un arrière. Quant à Kana, il est prioritaire vu son talent mais aussi comme pierre de touche de la philosophie anderlechtoise, où on expose des jeunes talents du cru pour pouvoir mieux les vendre ensuite, comme avec Jérémie Doku. Kana a montré ses qualités l’an passé, il a fait forte impression chez les scouts ce week-end contre Saint-Etienne où il a même porté le brassard de capitaine. Mais il doit encore se faire les dents et éviter des couacs comme à Ostende l’an passé, qui lui avait valu de retourner dans l’ombre et sa confiance en avait souffert. Aujourd’hui, le RSCA accepte que des jeunes joueurs se trompent, et c’est très bien comme ça, mais il faut aussi veiller à ne pas les surexposer pour ne pas les brûler. Si Kana joue avec quelqu’un pour le couvrir, il éclatera car il représente l’avenir du Sporting mais aussi des Diables Rouges. "

Une dernière chance pour Vranjes ?

Mais derrière ce duo Luckassen-Kana, éventuellement agrémenté d’un retour de Sandler, Anderlecht garde du matériel en magasin.

" Il reste notamment Elias Cobbaut, qui a beaucoup joué l’an passé comme central gauche en y donnant satisfaction. Mais c’est un 2e choix pour moi car je trouve qu’on parle beaucoup trop de transfert pour lui. Le Sporting a besoin d’argent et ne semble pas en faire une priorité sportive : malgré sa sélection chez les Diables, Cobbaut semble destiné à un autre projet. En ce qui concerne les joueurs revenant de prêt, je ne crois pas en Antonio Milic, ni en Bubacarr Sanneh : ce n’est pas de sa faute… mais le Gambien a trop d’obstacles psychologiques à franchir, comme les 8 millions de son transfert, l’hostilité du public et surtout la concurrence avec Kana… que les fans adorent ! En revanche, je crois en Ognjen Vranjes ! Le Bosnien est un défenseur classique, expérimenté, très dur sur l’homme et doté d’une bonne détente. Il doit juste tempérer ses ardeurs et maîtriser son tempérament de feu, qui lui a souvent joué des tours. Mais il a tout pour réussir. Bref je n’ai pas peur pour Vercauteren, il a encore du beau monde en défense et un renfort me semble pas indispensable. C’est surtout un 9 immédiatement efficace qu’il lui faut… "