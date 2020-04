Samuel Bastien tacle Mogi Bayat : "Travailler avec lui ? Même pas en rêve"

1-0 : But de Samuel Bastien - Standard - Arsenal - 12/12/2019 But de Samuel Bastien pour le Standard ! Servi à l'entrée de la surface, excentré droit, il tente sa chance du droit et le ballon, contré par la main de Sokratis Papastathoplous prend à contre pied Damian Martinez et se loge au fond des filets (1-0) !