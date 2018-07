Samuel Bastien : "On s'est relâché durant un quart d'heure et ça nous coûte le match"

Samuel Bastien est revenu sur la défaite du Standard face au Club de Bruges en Supercoupe de Belgique (2-1). Arrivé au club cet été en provenance du Chievo Vérone, il disputait son premier match officiel pour les Rouches. A une semaine de la reprise du championnat, le milieu de terrain belge se montre confiant pour la saison à venir.

"Malheureusement on a perdu le match, donc je ne peux pas dire que je me suis senti bien, mais je suis fier de mon équipe. En première mi-temps, on avait le match en main. On s'est relâché durant le dernier quart d'heure. Dans les matchs comme ça, on sait très bien que ça peut coûter cher et on l'a vu. Voilà, je suis un peu déçu aujourd'hui."

Avant d'enchaîner. "Je suis nouveau, j'essaye d'apporter mes qualités à l'équipe. J'essaye de faire de mon mieux pour que le Standard soit le plus performant possible".

Malgré cette défaite, Samuel Bastien se dit prêt à entamer le championnat. "On a fait une grosse préparation, on a bien travaillé physiquement. Je pense que vendredi prochain on sera prêt et ça va aller."