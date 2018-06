Un accord a été trouvé ce jeudi entre le Standard de Liège, le Chievo Vérone et Samuel Christopher Bastien, le milieu de terrain belge.

Né le 26 septembre 1996 (21 ans) à Meux, Samuel Bastien a été formé au Standard de Liège entre 2009 et 2012. Six ans plus tard, il revient donc chez les Rouches après être passé par RSC Anderlecht, l’US Avellino (31 matches/2 buts) et le Chievo Vérone (35 matches/2 buts).

Il compte également 3 sélections (1 but) avec les Diablotins.