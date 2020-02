Samuel Bastien : "En Italie, on me traitait de 'negro di merda'…"

Libéré par le départ de Ràzvan Marin, il éclate cette saison et incarne le mieux le Standard griffé MPH. Il évoque ses deux familles (biologique et adoptive), le statut de patron, son " frère " Eliaqim Mangala, le préparateur mental rouche, Paul-José Mpoku et le drapeau de Pocognoli. Mais aussi les absences de Carcela, le jeu défensif, les Diables Rouges, le racisme, Matias Suarez, les engueulades de Michel Preud’homme, Dieumerci Mbokani et les matches à la carte. Sans oublier… le coronavirus. Samuel Bastien passe " Sur le Gril ".

Déjà qualifié pour les Play-Offs 1, à trois journées du gong intermédiaire, le Standard est sur du velours. La sérénité et la confiance suintent des murs de l’Académie Robert Louis-Dreyfus quand Samuel Bastien se présente au rendez-vous, la collation de groupe terminée. Les statistiques sont formelles : avec lui, le Standard ne perd jamais… et quand il n’est pas là, la défaite est au rendez-vous. Pour preuve : le noir mois de décembre des Rouches coïncide avec ses longues semaines de blessure. Et si le " patron ", c’était lui ?

" Je n’aime pas parler de ‘patron’, moi je suis un joueur d’un collectif " coupe le médian liégeois, qui livre une saison de feu sous Michel Preud’homme. " Le mérite de cette année revient au groupe, il y avait aussi d’autres blessés que moi quand les résultats flanchaient, donc c’est un tout. Il y a plusieurs leaders dans ce groupe, surtout depuis que Pollo et Régi (NDLA : Mpoku et Goreux) ne sont plus là : il y a Zinho Vanheusden, Obbi Oulare… et moi, oui… En fait, les responsabilités sont réparties : ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs qui parlent avant le match. Parfois c’est moi, oui… mais je n’aime pas trop me mettre en avant : dans les interviews, je ne parle jamais de moi, je renvoie tout à l’équipe. "

" Mehdi et Mati, les meilleurs… "

Il n’empêche : de retour en 2018 " à la maison " comme il le dit lui-même (" Le Standard est le club de mon cœur, toute ma famille le supporte ! "), Bastien a mis un an pour sortir de sa coquille et donner la pleine mesure de son talent.

" C’est clair que Ràzvan Marin a fait une grosse saison l’année passée et il a mérité son gros transfert à l’Ajax. Mais moi aussi, j’ai dû clarifier des choses dans ma tête : j’étais venu pour jouer, les choses ne se passaient comme je les avais rêvées et j’ai dû me remettre en question. C’était un travail et un combat de chaque jour, le préparateur mental Rudy Heylen m’a beaucoup aidé dans ce cheminement : je pouvais lui parler de choses sportives comme de choses personnelles et maintenant je me sens bien. Mais le foot est aussi fait de moments et il me fallait sans doute un an pour sortir mon potentiel. La confiance de Michel Preud’homme a été un déclic : quand vous recevez un tel soutien, vous voulez rendre tout ce que le coach vous donne pour ne pas le décevoir. Preud’homme m’a beaucoup fait progresser dans le jeu défensif… au point qu’aujourd’hui, j’ai appris à aimer ça ! " (rires)

Formé comme médian offensif, Samuel Bastien a connu les deux camps de la grande rivalité Standard-Anderlecht : à 15 ans, on lui fait comprendre que son avenir est bouché chez les Rouches.

" Ça m’a déchiré de devoir quitter le club de mon cœur, mais on m’avait dit que mon temps serait réduit car des joueurs transférés auraient la préséance. C’est le foot moderne qui veut ça, mais ça m’a renforcé mentalement. À Anderlecht, j’ai encore progressé dans cette culture de la gagne. Mes parents venaient me voir à Bruxelles… même si au départ, toute ma famille m’avait bien chambré d’avoir accepté l’offre mauve. À Anderlecht, j’ai connu Matias Suarez, le meilleur joueur que j’ai côtoyé avec Mehdi Carcela, doublé d’une personne charmante et respectueuse. La grande classe, Mati ! Après, en Italie (NDLA : Avellino et Chievo Vérone), on mangeait de la tactique à chaque entraînement : ce n’était pas trop ma tasse de thé… mais aujourd’hui, j’en profite pleinement. "

" Le Standard champion, oui c’est possible "

Leader technique et tactique, doté aussi d’un gros moteur physique, Bastien savoure cette fin de saison… pour laquelle il prépare peut-être un gros coup.

" Le Standard champion ? Et pourquoi pas ? En football, tout est possible, surtout avec cette formule des play-offs. Au vestiaire, on n’en parle pas trop… mais je l’avoue, c’est dans un coin de notre tête… même si la prime de titre n’a pas encore été discutée. (sourire) On est des compétiteurs et on aborde chaque match pour le gagner. Même si parfois on lit dans les journaux qu’on joue à la carte, pour expliquer nos visages parfois différents à Sclessin ou en déplacement : ça nous fait mal de lire ça car je vous jure qu’on fait toujours le maximum pour rafler les 3 points ! C'est comme pour Carcela : Mehdi a parfois ses absences, il a l'air de tout prendre à la légère mais je peux vous dire qu'avec Preud'homme, il a compris qu'il fallait courir et défendre, et on revoit actuellement le meilleur Mehdi. Ici, pas question de se relâcher parce qu’on est qualifiés pour les Play-Offs 1 : on l’a montré contre Bruges, à Genk et contre l’Antwerp, on se met déjà en mode Play-Offs 1. Et ce sera pareil dimanche à Charleroi, un match toujours chaud pour nos fans. Si je suis capable de faire comme Pocognoli, à la fin d’une victoire chez eux, quand il avait planté un drapeau rouche dans le rond central carolo ? On ne peut jamais jurer de rien quand on est dans l’excitation du moment… mais je ne pense pas que je ferai ça dimanche. " (rires)

Adopté à deux mois, le Belgo-Congolais a retrouvé voici quelques années la trace de sa famille biologique. Une longue quête d’identité qui contribue à son équilibre actuel.

" C’est quand j’étais en Italie et que je me sentais assez seul que ça a commencé à me chatouiller, de savoir d’où je venais et qui j’étais. Quand vous êtes gamin, vous ne pensez pas à tout ça mais quand vous grandissez, les questions viennent. Grâce à un oncle, j’ai retrouvé ma mère biologique et aussi mon frère. On se ressemble vraiment, on me dit que j’ai le caractère fort de ma mère. Mais je n’oublierai jamais ce que ma famille adoptive a fait et fait toujours, elle reste au premier plan pour moi. "

" Dieumerci Mbokani était mon modèle "

Le médian est un homme de multiples familles : il y a aussi sa famille… footballistique.

" Eliaqim Mangala, tout le monde le sait, je le considère comme mon grand frère : il venait toujours me chercher à l’internat et on faisait les trajets ensemble. Aujourd’hui, il renaît à Valence et avec le travail, il va revenir au sommet… et peut-être même en Equipe de France. Il y a aussi Pollo Mpoku, qui a tant fait pour le Standard et pour moi. J’allais toujours manger chez lui, de bons plats africains, avec la musique et la chaleur humaine… Pollo, je lui parle tous les jours au téléphone : il est bien là-bas, dans son club d’Abou Dabi. Même si moi, je suis trop jeune pour un transfert pareil : j’ai encore tout à prouver ! Et puis, il y a bien sûr Dieumerci Mbokani : c’était mon idole quand j’étais petit, je le voyais de la tribune… et puis on est devenus proches. Ceux qui ne le connaissent pas le trouvent bizarre, mais c’est un gars adorable, toujours le cœur sur la main. Il me donnait des conseils quand il passait me voir à l’internat, et la semaine passée, avant le match contre l’Antwerp, il m’a dit ‘Ne nous fais pas trop mal’. (rires) Mais sur le terrain, c’est la fight ! "

Et en bord de touche, le Standard peut compter sur un combattant : Michel Preud’homme a gravé contre l’Antwerp une grande première : sanctionné d’un 5e carton jaune, il est le premier coach de l’Histoire du foot belge à être suspendu pour cumul de bristols et suivra le derby wallon de la tribune carolorégienne.

" C’est sa manière de vivre un match, et je peux vous dire que ça nous fait du bien. Par son énergie, il nous fait savoir qu’il va à la guerre avec nous et ça nous booste même si, concentré sur notre match, on ne voit pas toujours ce qui se passe avec les arbitres… sauf quand le jeu est arrêté à cause de ça. Moi je suis très calme au quotidien, mais sur un terrain je peux aussi m’enflammer au point que je ne me reconnais plus. Le foot, c’est de l’engagement et de l’émotion ! Quand il n’est pas content de nous, le coach nous le fait aussi savoir vertement. Oui, il m’a déjà engueulé… mais c’est normal ! Et quand il vous prend à partie, c’est toujours pour vous améliorer, jamais pour vous rabaisser. "

" Traité comme de la merde… "

La tension, et même l’hostilité, Samuel Bastien a appris à les apprivoiser en Italie, lors de ses deux saisons passées au Chievo Vérone. Où il a été confronté au laid visage du racisme.

" Le racisme est partout en Italie à l’égard des Noirs. Dans les magasins, on me regardait comme de la merde, l’air de dire ‘qui t’a fait entrer ici ?’ Et dans les stades, combien de fois je n’ai pas entendu ‘Negra di merda’ Ce fléau est gigantesque, mais j’ai appris à m’en protéger : je reste calme, ça ne m’atteint pas, au contraire ça a tendance à me motiver. Même si tout cela n’est pas normal : les clubs reçoivent des amendes symboliques… et puis ça recommence. Mais cela a toujours existé, et je crains que cela continuera… "

L’Italie : aujourd’hui pays européen le plus frappé par un autre virus, le coronavirus…

" C’est vrai qu’on en parle beaucoup pour l’instant et qu’on se pose pas mal de questions. Moi, j’ai même déjà mon masque, je l’ai mis l’autre jour pour aller voir un ami à l’hôpital. Mais pour le reste, je ne compte pas signer dans un club en Chine ! " (rires)

" Je sais que Roberto Martinez me suit… "

De double culture belge et congolaise, Bastien a choisi sa nationalité sportive : il a déjà un long parcours chez les Diablotins…

" J’ai grandi ici, je me sens donc totalement belge… même si j’en ai pas mal parlé avec Pollo qui, lui, a choisi de jouer pour les Léopards du Congo. Je n’ai pas encore eu de contact direct… mais je sais que Roberto Martinez vient souvent voir des matches à Sclessin et il a déjà parlé de moi avec le Président Venanzi. Maintenant, intégrer les Diables est une sacrée mission : quand vous voyez le niveau de la sélection actuelle. Mais je ne me casse pas la tête : on verra bien ce qui viendra, je dois d’abord confirmer ma saison actuelle… et qui sait, je peux peut-être rêver de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ? En football, tout est toujours possible à condition de bosser chaque jour. C’est comme pour un titre de champion pour le Standard, fin mai : tout est possible… " (clin d’œil)

Quand on vous disait qu’il l’avait dans un coin de la tête. Souvenir du Standard 2011 ?

