Samir Nasri, premier buzz risqué de Kompany ?

Malgré ses 32 ans et son CV empli de frasques plus que de buts, Samir Nasri reste un gros poisson et une réponse à tous les sceptiques : non, Vincent Kompany n’a pas qu’un nom, oui il a aussi un réseau. Nasri et Kompany se connaissent de Manchester City où ils ont joué 6 ans ensemble, de 2011 à 2017, avec à la clé 2 titres de champion de Premier League.

Nasri, c’est l’itinéraire d’un enfant surdoué, affilié à Marseille à 9 ans, titulaire à 17, transféré à 21 à Arsenal, où il jouera 3 saisons. Créatif, technique, imprévisible, Nasri incarne cette jeunesse des banlieues beur et black, jeunesse surdouée mais si mal comprise du football de papa : talent fou, réussite fulgurante, mais notoriété mal gérée et caprices de starlette dans un collectif, comme avec Benzema et Ben Arfa.

Caractère trempé, langue bien pendue, Nasri accumule les clashes avec des équipiers, des coaches et des journalistes. A l’Euro 2012, il marque un but puis passe devant la tribune de presse pour vilipender les journalistes. Puis non repris pour le Mondial 2014, Nasri dit adieu à l’Equipe de France, sa femme insulte publiquement Didier Deschamps. Depuis 2 ans et son départ de City, c’est un peu la galère, des contrats courte durée à Séville, Antalya en Turquie et West Ham, avec au milieu un an de suspension dopage pour une perfusion de compléments interdits.

A 32 ans, Nasri n’avait sans doute jamais rêvé de défier Courtrai, Eupen et Zulte Waregem, mais sa venue est un vrai plus pour Anderlecht et le foot belge. À condition du moins que son plantureux salaire ne suscite pas les jalousies du vestiaire et que lui-même n’explore pas excessivement la nuit bruxelloise.