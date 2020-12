Sambi Lokonga : "On s'est battu pour Yari"

Sambi Lokonga lors de la victoire d'Anderlecht 1-0 face à Genk - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Sambi Lokonga : "On s'est battus pour Yari" - Itw Sambi - 11/12/2020 Auteur d'un match plein au milieu de terrain, Albert Sambi Lokonga s'est présenté tout sourire à l'interview après la victoire 1-0 d'Anderlecht face au Racing Genk. "Le coach avait mis l'accent sur l'intensité et je pense qu'aujourd'hui on a rempli cette mission", se réjouit l'Anderlechtois. Le seul point négatif du soir est la finition qui a quelque peu fait défaut aux Mauves : "On a eu les occasions pour tuer le match mais on ne l'a pas fait, il faudra soigner ça". Capitaine depuis quelques semaines, le jeune milieu de terrain se sent à l'aise dans ce rôle : "Je sais qu'avec le brassard je vais me donner encore plus parce que tout le monde me regarde. Je dois être un exemple pour l'équipe". Ce soir, il n'a pas eu besoin de longs discours pour motiver ses troupes : "Aujourd'hui, je ne voulais pas parler, on devait montrer ce qu'on a dans le ventre et prendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire les trois points". Une rencontre entachée par la blessure de Yari Verschaeren. "On n'a pas eu plus d'infos sur sa blessure mais elle nous a fait mal. Yari revient de loin, il était bien occupé ces derniers temps donc on lui dédie cette victoire. C'est pour lui qu'on s'est battus, on a eu ce petit pourcentage en plus suite à sa blessure", souligne Sambi. Il faudra désormais s'appuyer sur cette victoire pour la suite de la compétition : "Notre problème, c'est d'enchaîner donc on va savourer cette victoire mais on doit être prêt à aller à la guerre mardi. On doit prendre exemple sur les équipes qui sont au-dessus de nous et enchaîner les victoires".