Sambi Lokonga : "Cette victoire est méritée... on garde espoir pour les PO1"

Anderlecht s'est imposé 0-3 sur la pelouse de Waasland-Beveren samedi lors de la 28e journée du championnat de Belgique. Les Mauves, 8e avec 40 points, peuvent toujours croire aux play-offs 1, tandis que les Waeslandiens, 16e avec 20 points, sont toujours lanterne rouge.

"Deux victoires consécutives, ça ne nous arrive pas souvent. On a eu des possibilités par le passé, mais ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'on mérite cette victoire. On a fait le break avec un but important dans les dix premières minutes. On aurait dû entamer chaque match de la sorte. On connait nos erreurs, on doit maintenant continuer d'avancer. En première période, l'adversaire nous attendait avec un bloc bas. On est habitué, on travaille tous les jours de la semaine pour rencontrer ce genre d'équipes. Au retour des vestiaires, ils nous ont mis en difficulté. On a su faire le break et se repositionner. On garde espoir pour les PO1. On sait que ça va être difficile. Tant que c'est possible mathématiquement, il faut toujours y croire", a expliqué Albert Sambi Lokonga à notre micro.

"La différence de niveau entre les deux équipes était visible. Elle s'affiche dans le score final aussi. On a bien commencé, on a fait la différence, mais on s'est un peu endormi ensuite. On avait toujours le contrôle, mais sans être décisif. On a toutefois réagi en deuxième période. Ce n'était pas trop difficile de contourner le bloc car il y avait toujours des hommes libres. Ils laissaient toujours des espaces sur les flancs. Si on tentait de passer à gauche, l'autre flanc était libre. On avait un tempo beaucoup trop bas en fin de première mi-temps je trouve", a lui indiqué Frank Vercauteren.