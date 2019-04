Saison terminée pour l'Anderlechtois Zakaria Bakkali, touché au genou

Degryse: "Bakkali commence un match et il ne sait pas ce qu'il va faire" - La Tribune - 29/01/2019 Les journalistes et chroniqueurs de La Tribune ont débattu sur les récentes prestations d'Anderlecht et les prochains défis des Mauves lundi soir. En compagnie notamment du gardien des Bruxellois Thomas Didillon, ils ont pointé les manquements au niveau sportif ces derniers mois. Marc Degryse a notamment mis l'accent sur les prestations de Zakaria Bakkali, loin de son meilleur niveau dimanche contre Eupen.