Saint-Trond termine 2e des PO2B, Eupen conclut sa saison sur une défaite

Déjà assuré de la victoire du groupe B des playoffs 2, Lokeren a partagé 1-1 sur le terrain de Saint-Trond lors d'une 10e et dernière journée des playoffs 2 de la Jupiler Pro League de football, sans enjeu. Eupen a quant à lui perdu 3-1 au Beerschot-Wilrijk qui termine tout de même dernier alors qu'Ostende a gagné 3-1 face à l'Antwerp.

Grâce au partage contre le leader Lokeren (21 pts), Saint-Trond termine à la 2e place avec 17 points. Les Trudonnaires ont ouvert le score grâce à Roman Bezus après 29 minutes mais les Waaslandiens se sont empressés d'égaliser grâce à José Cevallos (33e). À noter que Stelios Kitsiou a manqué un penalty pour Saint-Trond à la 77e.

La troisième place de ce groupe B, revient à Ostende (14 pts) qui bat et dépasse l'Antwerp (4e avec 14 pts). Ce sont pourtant les Anversois qui ont débloqué le marquoir grâce à Nader Ghandri (13e). Les Côtiers ne se sont pas laissé faire et ont réagi en deuxième période avec les buts de Richairo Zivkovic (53e), Kevin Vandendriessche (66e) et Knowledge Musona (77e) alors qu'Antonio Milic avait manqué un penalty en première période (40e).

Eupen (8 pts) a quant à lui essuyé une troisième défaite consécutive mais termine tout de même devant son adversaire du jour le Beerschot-Wilrijk (7 pts). Les Anversois ont fait trembler les filets trois fois par Kule Mbombo (16e), Hernan Losada (74e) et Rubin Okotie (85e). Yuta Toyokawa avait momentanément égalisé (28e).