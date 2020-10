Saint-Trond – Standard : Les choix compliqués de Montanier avec le coronavirus (Live audio et commenté)

>> Suivez Saint-Trond – Standard en direct audio

La semaine n’a pas été de tout repos pour le Standard et Philippe Montanier. Tout a commencé par les trois premiers cas positifs de coronavirus (Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako). S’en est suivie une défaite méritée lors de la première journée d’Europa League face aux Glasgow Rangers, avant que trois nouveaux cas de covid-19 (Lestienne, Shamir et Tapsoba) ne viennent frapper à nouveau l’équipe ce samedi.

Il est donc important de changer la donne. Et quoi de mieux que d’aller chercher trois points sur la pelouse de Saint-Trond lors de la 10e journée de Pro League. Un scénario possible, car Saint-Trond n’est pas au mieux en ce début de saison. Avec seulement une victoire en championnat, le Standard a les armes en mains pour aller chercher un résultat.

Mais il faudra vaincre le signe indien. Car les Rouches n’ont plus gagné depuis 13 ans au Stayen. Le 21 avril 2007, la capitaine Zinho Vanheusden évoluait en diablotins à Saint-Trond.