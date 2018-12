Saint-Trond - Standard : Kosanovic et Oulare titulaires, Luyindama sur le banc (LIVE 20h30)

Le Standard effectue un court déplacement à Saint-Trond ce samedi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Sèchement battus au Club de Bruges dimanche dernier (3-0), les Liégeois ne peuvent pas se permettre de perdre des plumes chez les Canaris alors qu'ils viennent de se faire chiper la sixième place, synonyme de qualification pour les play-offs I, par Charleroi. Suivez la rencontre en direct audio et commenté dès 20h30 !

Saint-Trond, c'est l'une des bonnes révélations de ce début de saison, et l'un des candidats les plus sérieux aux play-offs I. Les Canaris de Marc Brys occupent la quatrième place du classement à égalité avec Anderlecht (30 points) et restent sur une victoire méritée (1-3) à l'Antwerp (troisième, 32 points). Les Trudonnaires seront toutefois un peu plus fatigués que leurs adversaires, puisqu'ils ont joué en Coupe de Belgique mercredi, avec une qualification pour les quarts de finale à la clé (victoire 3-2 contre Mandel United).

Le Standard, qui a perdu trois de ses cinq dernières rencontres de championnat, doit de son côté retrouver de la régularité s'il espère accrocher les play-offs I. Septième avec 26 points, soit autant que Charleroi, sixième (qui est devant au nombre de victoires), le club liégeois est également mis sous pression par La Gantoise (25 points), Courtrai et le Cercle de Bruges (22 points).