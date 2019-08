Le Standard se déplace à Saint Trond dans le cadre de la 3e journée de Pro League. Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les Liégeois veulent poursuivre sur leur lancée face à des Canaris toujours déforcés. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté ce dimanche à 14h30.



> Le match en direct audio



Deux matches, deux victoires convaincantes et aucun but concédé, le Standard a démarré son championnat du bon pied. De quoi satisfaire l’exigeant Michel Preud’homme. Tous les feux semblent donc au vert d’autant que l’adversaire n’affiche pas une grande forme (0/6, aucun but).



Les chiffres parlent en faveur des Liégeois. Mais une statistique certainement n’a pas échappé à MPH et peut l’inquiéter : jamais (en 9 matches) le Standard n’a gagné sur le synthétique du Stayen. Les Rouches ont même délocalisé leur entraînement de ce vendredi… à Saint Trond pour s’adapter au mieux à la surface. "Nous n’avons plus gagné au Stayen depuis plus de 12 ans. C’est la preuve que c’est un déplacement très difficile".