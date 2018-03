Saint-Trond signe un accord de collaboration avec le FC Tokyo

Saint-Trond a conclu et signé un accord de partenariat avec le FC Tokyo, un club de la J1 League japonaise, a-t-il annoncé mercredi sur son site internet. Un club que le CEO du STVV Takayuki Tateishi connaît fort bien, puisqu'il l'a dirigé pendant quatre ans.

Le FC Tokyo est le troisième club japonais à se lier avec Saint-Trond par un accord de partenariat, après Fagiano Okayama et Oita Trinita.

"L'objectif est à nouveau de partager les connaissances, technico-commerciales, sportives et en ressources humaines entre les deux clubs. De plus, il y aura un accord de scouting entre l'Europe et l'Asie", précise le communiqué publié sur le site internet officiel www.stvv.com.