Saint-Trond se sépare de son entraîneur Marc Brys, Nicky Hayen assurera l'intérim

Saint-Trond – Charleroi : le résumé - Pro League - 16ème Journée - 24/11/2019 Les Zèbres ont pris le meilleur sur le STVV et ont empoché leur cinquième victoire en six matches (1-3). Invaincus depuis six rencontres, les Carolos de Belhocine sont bien installés dans le Top 6.