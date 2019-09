Saint-Trond réalise la bonne opération en s'imposant à Charleroi

Charleroi pouvait réaliser la bonne opération lors de cette 8e journée de Pro League, mais Saint-Trond est passé par là. En s’imposant à Charleroi, les Canaris se donnent de l’air au classement.

C’est pourtant Charleroi qui comme à son habitude à profiter du début de la rencontre pour pousser un maximum et tenter d’inscrire un but rapide. Mais Nicholson voit sa tête passer à côté du but.

Charleroi a été bon au début, mais Saint-Trond a eu du répondant dans cette première mi-temps. Mais comme souvent, Penneteau est vigilant (8e). Après avoir réclamé en vain un penalty pour un contact entre Sankhon et Fall (19e), Charleroi héritait d'une belle opportunité via Nicholson. De Smet intervenait au dernier moment pour contrer le premier tir du Jamaïcain, qui voyait ensuite Schmidt arrêter sa seconde tentative (26e).

Le coup de chaud étant passé, Saint-Trond rentre petit à petit dans la rencontre. Et Charleroi continue de pousser. Dans l’intention, les Carolos sont là, mais dans la justesse, moins (Nicholson 26e et Bruno 29e).

Et alors que l’on pense se diriger vers à partage à la mi-temps, Saint-Trond va marquer le premier but de la soirée, un peu contre toute attente via Suzuki à la 34e. C’est 0-1 et Saint-Trond réalise pour le moment la bonne opération.

La seconde période recommence la première. Charleroi pousse mais n’arrive pas à inscrire de but (Nicholson 60e). Et encore une fois, c’est Saint-Trond qui va en profiter. Sur une phase litigieuse à la 65e, le Var intervient pour une faute de main de Dessoleil et l’arbitre accorde un penalty transformé par Botaka.

A 0-2, Charleroi ne reviendra pas. Pire même. Dans les arrêts de jeu, Boli scellera le score à 0-3. Saint-Trond est bien payé et se donne de l’air au classement en revenant à égalité de points de Charleroi qui sort du top6 et encaisse sa première défaite de la saison à domicile.