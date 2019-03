Tous les regards seront tournés ce dimanche vers le Stayen. C'est dans l'antre des Canaris que l'attribution du dernier ticket pour les playoffs I va se jouer. En effet, Saint-Trond et La Gantoise, respectivement 7e et 6e au classement, s'affrontent dans le choc de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat. Ce match est à suivre en direct vidéo et commenté dès 18h.

Saint-Trond a perdu sa place dans le top 6 la semaine dernière après avoir concédé un partage (1-1) sur la pelouse de Mouscron, toujours invaincu en 2019. Les Buffalos, vainqueurs d'Ostende (2-1) dans le même temps, se sont donc hissés à la tant convoitée 6e place. Saint-Trond, entraîné par Marc Brys, reste sur trois victoires de rang à domicile mais s'est incliné 1-3 devant La Gantoise mi-décembre en quarts de finale de la Coupe.

Si La Gantoise, championne au terme de la saison 2014-2015, est habituée au top 6, Saint-Trond n'a plus disputé les playoffs I depuis 2010, année de création de la nouvelle formule du championnat.