Saint-Trond fait encore appel à sa filière japonaise et signe Ko Matsubara

Mouscron - Saint-Trond : Le résumé - Pro League - 23ème Journée - 25/01/2020 Mouscron et Saint-Trond n’avaient d’autre enjeu véritable que la prime de victoire. Dans un brouillard à la limite du raisonnable, les vingt-deux acteurs ont tout de même soigné le spectacle en offrant quatre buts aux courageux spectateurs (1-3). Suzuki, Botaka et Asamoah ont, dans un premier temps, permis aux Trudonnaires de mener confortablement au marquoir. En fin de partie, Frank Boya, d’une inspiration géniale et depuis le milieu de terrain, a sauvé l’honneur des Hurlus. Ce but n’a toutefois pas empêché le STVV de revenir de Wallonie Picarde avec son huitième succès de la saison.