Saint-Trond assure son maintien face à un Waasland-Beveren affaibli par deux exclusions

Saint-Trond restera en Pro League la saison prochaine. Les Trudonnaires ont en effet assuré leur maintien mardi en remportant leur match d’alignement face à la lanterne rouge Waasland-Beveren 2-4. Un deuxième succès de rang après celui obtenu le week-end dernier face à Malines qui leur permet de totaliser 38 points à deux journées du terme. C’est 7 de plus que Mouscron, 17e et actuellement en position de barragiste.

Battu, Waasland-Beveren (28 points) n’a pas perdu espoir et peut encore revenir sur Mouscron (31 pts) et sur le Cercle de Bruges (32 pts).

Les Waaslandiens peuvent toutefois nourrir des regrets vu ce qu’il s’est passé ce mardi. Ce sont en effet eux qui ont ouvert le score après deux minutes de jeu seulement via Frey. Mais à la 27e, ils se sont retrouvés en infériorité numérique suite à un geste d’humeur de Vukotic sévèrement punit par la rouge. A dix, Waasland-Beveren a faibli et permis à Suzuki d’égaliser (32e) et à Mboyo de faire 1-2 (52e).

Les Waaslandiens ont tout de même tenu tête aux Canaris dans les minutes suivantes… ou du moins jusqu’à la 73e quand Wuytens s’est lui aussi vu brandir un carton rouge (2 jaunes en 2 minutes). Sans surprise Mboyo a fait 1-3 dans la foulée (75e) et mis les siens sur du velours. La réduction de l’écart de Verstraete (79e) ne changera rien puisque Suzuki inscrira le 2-4 définitif à la 84e minute.