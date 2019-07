Saint-Trond - Westerlo : Le résumé - Play-offs 2A - Journée 10 - 18/05/2019 St-Trond a assuré sa deuxième place en s’imposant 2-1 à Westerlo grâce aux buts d’Alexis De Sart et Wolke Janssens (88e). En première période, De Sart avait offert le but du 0-1 à Westerlo suite à un but contre son camp (43e). Les Canaris terminent donc leur parcours avec 17 points tandis que Westerlo est 3e avec 12 points.