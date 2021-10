Saint-Trond reçoit le Sporting d'Anderlecht ce dimanche dans le match de l'après-midi et dans le cadre de la onzième journée de Pro League ! Deux équipes au coude à coude au classement : avant le début de cette journée les Mauves étaient septièmes avec seize points et les Canaris neuvièmes avec quatorze points.

Les hommes de Vincent Kompany restaient sur une série de trois partages, dont un bon match face à Bruges. Ils comptent bien retrouver la victoire face aux Trudonnaires dès ce dimanche !



Le coach bruxellois relance Mychailichenko et aligne pour la deuxième fois cette saison le duo Kouamé et Zirkzee en pointe. Au STVV, Lavalée revient de suspension. Hara remplace numériquement Suzuki, out pour 4 à six semaines.

Nous vous proposons de suivre la rencontre en direct audio dès 13h30.