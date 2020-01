Saint-Trond a-t-il été floué par le Standard dans le transfert d'Edmilson ?

Le Standard a-t-il organisé un montage frauduleux en vue de léser Saint-Trond de plus d’un million d’euros ? C’est l’hypothèse de l’enquête de Sport/Foot Magazine à paraître aujourd’hui. Selon cet article, la direction liégeoise a tenté de minimiser le montant à reverser à Saint-Trond dans le cadre du transfert de l’ailier, Junior Edmilson du Standard vers le club Qatari de Al Duhail. Le club Trudonnaire a porté plainte au pénal le mois dernier et va sans doute aussi faire appel à la FIFA… des perquisitions pourraient même suivre. Si les faits sont avérés, le Standard risque gros.



Le 7 janvier 2016, Junior Edmilson quitte Saint-Trond pour le Standard contre un chèque de 1,2 million d’euros. L’accord prévoit qu’en cas de revente du joueur, le Standard verse 40% sur la plus-value. Deux ans et demi, 91 matches et 23 buts plus tard, l’ailier s’engage pour le club qatari de Al-Duhail. L’opération rapporte 2 millions d’euros aux "Rouches". Selon la convention, les Liégeois rétrocèdent à Saint-Trond 40% des 800.000 euros de plus-value soit 320.000 euros. Jusque-là tout va bien sauf qu’en parallèle, le Standard signe un accord de coopération avec le club qatari à hauteur de 3,2 millions d’euros.



Saint-Trond conteste cet accord et estime avoir été roulé par le Standard. Selon la direction Trudonnaire, le véritable montant du transfert est à 5,2 millions et le Standard aurait dû lui verser 1,6 million d’euros. Le STVV pense qu’il a été floué d’un montant de 1,280 million d’euros et veut faire falloir ses droits.



Que risque le Standard ?



Toujours selon Sport/Foot Magazine, le STVV s’est constitué partie civile dans le cadre d’une plainte déposée au pénal à l’encontre du Standard et de son président, Bruno Venanzi. Une autre plainte, devant la FIFA, devrait suivre.



Ce montage financier, révélé sur le plateau de La Tribune par Thierry Luthers le 29 avril 2019, pourrait coûter cher au Standard. Le club liégeois s’expose à des peines pouvant aller de la simple amende à une interdiction de transfert et/ou une exclusion des compétitions européennes. Des conséquences lourdes.