Saief : "C'est dur d'encore imaginer jouer le titre..."

Mauvais début de play-offs 1 pour le Sporting d’Anderlecht suite à sa défaite 0-2 contre La Gantoise ce dimanche. Si le leader brugeois venait à s’imposer lundi face à Genk, il comptera neuf points d'avance. Autant dire que les rêves de titre seront envolés pour le RSCA.

Les Mauves étaient privés de nombreux titulaires et de Trebel, suspendu. Anderlecht pourrait très prochainement devoir se battre pour terminer… à la deuxième place qu’ils occupent à égalité avec Gand. Le RSCA n’a plus fini un match sans encaisser depuis sa victoire à Genk fin janvier (0-1).

"Gand a eu des occasions et a marqué à deux reprises. De notre côté, nous avons loupé nos quelques opportunités. Le match pouvait basculer d’un côté ou de l’autre. On a eu une grosse occasion pour égaliser, les choses auraient été différentes. Ca n’a pas été, on doit aller de l’avant pour la suite", a avancé Kenneth Saief à notre micro.

"C’est très dur de débuter les play-offs avec une défaite. On doit surmonter cette situation et se projeter vers le match de vendredi à Charleroi. On verra ce qui va se passer, mais c’est dur d’encore imaginer jouer le titre. Attendons de voir, tout reste ouvert. Il reste neuf gros matches… Tout peut arriver, concentrons-nous sur le prochain match ! Je ne peux pas encore vous dire pour quelle place nous allons nous battre", a aussi précisé l’ancien médian gantois.