Saelemaekers, titulaire contre Genk à 18 ans : "C'est une fierté"

Ce dimanche à l’occasion de la première journée des playoffs I, Alexis Saelemaekers a fêté sa première titularisation avec Anderlecht. Malgré la défaite (0-2), le jeune droitier de 18 ans est tout heureux d’avoir fait sa première apparition dans le onze de base des Mauves.

"Personnellement, c’est une fierté de commencer un match comme celui-ci, se réjouit le milieu offensif reconverti latéral droit par Emilio Ferrera. Je n’ai pas fait une mauvaise prestation. Je suis content de moi mais j’ai quand même des regrets par rapport au résultat. Des matches comme celui-là, on veut toujours les gagner. Ce sont des rencontres qu’il faut gagner. C’est dans la philosophie d’Anderlecht."

"En première mi-temps, on était bien dans le match. On avait une bonne structure défensive. On a eu quelques occasions qu’on pouvait conclure mais on ne l’a pas fait. On aurait dû ouvrir le score. Ensuite, on a bien entamé la seconde période mais on prend rapidement un but. Ça nous a mis un petit coup de massue" analyse la nouvelle pépite anderlechtoise qui avait déjà disputé quelques minutes avec les pros face à Saint-Trond en février dernier.

"Le résultat n’est pas au rendez-vous mais on se rattrapera au prochain match" assure-t-il en guise de conclusion.