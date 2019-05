Saelemaekers : « Kompany ? Un plaisir de pouvoir travailler avec ce grand monsieur »

Alexis Saelemaekers, auteur d'un assist ce dimanche, n'a pu éviter la défaite d'Anderlecht à La Gantoise (2-1) dans le cadre de la dixième et dernière journée des play-offs I. Les Mauves, qui seront entraînés par Vincent Kompany la saison prochaine, pourront donc se concentrer exclusivement sur le Championnat et la Coupe de Belgique puisqu'ils seront privés de compétition européenne pour la première fois depuis 55 ans.

« En première mi-temps, nous avons vraiment été dominés, Gand était au-dessus, a réagi Alexis Saelemaekers au micro de la RTBF. Ce que j'ai apprécié ensuite, c'est notre réaction en seconde période. Nous avons été un peu secoués par Karim Belhocine à la pause, et nous sommes remontés sur la pelouse avec une autre mentalité et l'envie de gagner. Malheureusement, on prend un goal juste après notre but et cela nous prive de l'Europe, mais on va se concentrer sur la saison prochaine. Cela ne fait pas plaisir d'être dans le groupe qui a échoué (à se qualifier pour une compétition européenne après 55 participations consécutives, NDLR), il faudra vraiment se concentrer sur le championnat la saison prochaine pour essayer de décrocher le titre de champion et rendre fiers nos supporters. »

« L'arrivée de Vincent Kompany ? On n'en a que brièvement parlé, cela n'a été annoncé que quelques heures avant le match, a repris le jeune joueur bruxellois. Mais c'est un très grand nom, cela fait plaisir de pouvoir travailler avec un joueur qui dispose d'une telle expérience et qui a vécu une telle carrière, on va essayer d'apprendre le plus de ce grand monsieur. »