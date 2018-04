Saelemaekers : "Je pense que nous pouvons être champions !"

Anderlecht s’est imposé dimanche soir face au FC Bruges (1-0) dans le choc de la troisième journée des play-offs 1. L’unique but a été inscrit à la 52e minute par Lukasz Teodorczyk.

"C’était un match très serré en première période même si nous pouvions prendre l’avantage dès les premières minutes. On a pris le dessus grâce à notre mentalité car on voulait marquer et décrocher la victoire. On a tenu jusqu’à la dernière seconde et il y a la victoire à la clé. Nous avons eu beaucoup d’occasions, surtout en début de match. Et puis, il y a notre sauveur Teo qui était là pour la mettre au fond. Il ne faut vraiment pas se relâcher par rapport à ce match. Il faudra tout donner au Standard et continuer sur notre lancée car on travaille très bien pour le moment. Je pense que nous pouvons être champions !", a précisé Alexis Saelemaekers, l’arrière droit du RSCA.

"Nous avons abordé ce match comme une vraie finale, nous avons tout donné sur le terrain. J’estime que nous avons affiché un super état d’esprit collectif. Je pense que ce succès est mérité. Dans cette phase de la saison, il faut tout gagner. La victoire d’aujourd’hui est très importante. Nous allons continuer de travailler car nous n’avons pas le temps de faire la fête. Nous avons un autre duel important face au Standard. Nous viserons la victoire avec ce même état d’esprit", a lui détaillé Josué Sà, défenseur central des Mauves.