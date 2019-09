Saelemaekers : "Je me plais ici, il n'y a pas de discussion à avoir pour le moment"

Anderlecht s’est imposé contre le Standard ce dimanche soir grâce à un but du revenant Alexis Saelemaekers. "C’est incroyable. Tout se bouscule dans ma tête. Je suis super heureux, surtout pour ma famille qui a vraiment travaillé avec moi durant toutes ces semaines où je devais travailler pour retrouver ma place. Je leur revaux ça aujourd’hui avec ce goal, je suis super content et fier pour eux", a déclaré le buteur du jour au micro de la Pro League.

Et d'ajouter : "Ça a été très difficile pour moi. La force que j’ai eue, c’est que je ne me suis jamais découragé. Je me suis dit que mon tour allait arriver. Je devais prendre ma chance. Je pense que je l’ai prise comme je le devais. Encore une fois, je suis super fier de moi. Et super content pour tous mes proches."

Il s’agit du premier but de la carrière d’Alexis : "En plus l’inscrire ici… dans ce stade, dans un classico. Je ne pouvais pas rêver mieux. Quand on passe tant de temps sur la touche... quand on revient, on se doit de courir jusqu’à la dernière minute. Aujourd’hui, j’y ai été avec toutes mes tripes et je suis content que ça ait aidé l’équipe."

Concernant un possible départ en toute fin de mercato, Alexis conclu : "Je me plais ici. Je donnerai tout pour ce maillot tant que je serai ici. Il n'y a pas de discussion à avoir pour le moment."