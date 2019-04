Saelemaekers: "Belhocine nous a apporté beaucoup plus" que Fred Rutten

Karim Belhocine avait décidé de faire confiance aux jeunes pour sa première rencontre en tant que coach depuis le départ de Fred Rutten, 0-0 contre La Gantoise. Il expliquait considérer avoir besoin d'un équilibre entre jeunes joueurs et plus expérimentés "L'insouciance et l'expérience ça fait un bon mélange. Si on arrive à faire de la bonne cuisine avec tout ça je pense qu'on peut faire de bonnes choses."

Alexis Saelemaekers est l'un de ces jeunes visages dans le vestiaire anderlechtois. Après la rencontre il confiait voir déjà la patte de Karim Belhocine sur cette équipe mauve dans un groupe resté soudé après le départ de l'entraîneur: "Je pense que le groupe a très très bien réagi. On s'est directement adapté au nouvel entraîneur qu'est Karim Belhocine. Il nous a donné ses nouvelles règles. Et je pense qu'aujourd'hui on les a très bien appliquées malgré l'absence de victoire. Mais ce n'est pas grave, c'est déjà bien."

La réponse du jeune joueur est révélatrice des maux des semaines passées. Quand on lui demande ce qui a changé entre la période Rutten et l'arrivée de Karim Belhocine, "Karim Belhocine nous a apporté beaucoup plus. Il a mis un poiitn d'honneur sur la mentalité. Je pense qu'aujourd'hui ça se voyait... On voulait arracher tous les ballons, gagner tous les duels. Je pense que c'est ça la différence qu'il y a eu entre coach Rutten et coach Belhocine." En une semaine Belhocine aura donc, selon certains, eu plus d'impact que Rutten en quatre mois.