Sa Pinto voit son avenir au Standard: "Je veux rester ici plusieurs années"

Le Standard est en train de réaliser d'excellents play offs. Le club liégeois est actuellement ancré à la 3ème place du classement, avec à portée de tir le Sporting Anderlecht, qui n'est que deux points devant. L'objectif non avoué est donc accessible, à savoir la deuxième place, qui permettrait au club de disputer les tours préliminaires de la Champions League.

Un seul élément semble dénoter dans cette spirale positive: le feuilleton concernant l'arrivée de Michel Preud'homme. Viendra, viendra pas? Le nom de l'ancien gardien international hante de manière récurrente les débats et papiers de la presse.

Du côté de Ricardo Sa Pinto, on commence déjà à travailler sur le prochain championnat. "Vous savez que je possède un contrat pour une saison supplémentaire" a déclaré le T1 du Standard en marge du match disputé dimanche contre La Gantoise. "J’ai une réunion avec Olivier Renard cette semaine pour tout envisager car on doit commencer à travailler sur certains points pour la saison prochaine. Comme par exemple les matches amicaux. Je veux rester au Standard et même plusieurs années si c’est possible."

Pourtant la rumeur Preud'homme commence à titiller le Portugais. "Je lis cette rumeur depuis des semaines" termine Sa Pinto dans Sudpresse. "Ce serait bien que celle-ci se termine mais je ne suis pas la personne qui peut y mettre fin. J’ai discuté avec le président quand la rumeur est partie mais il ne m’a jamais dit qu’il parlait avec Preud’homme."