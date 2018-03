Sa Pinto pointe le manque de respect de la presse : "Chaque jour, vous me tuez !"

Habitué aux coups de sang, Ricardo Sa Pinto a de nouveau "créé l’évènement" en conférence de presse ce vendredi soir. Alors que le Standard s’est imposé en ouverture des playoffs face à Charleroi à domicile, l’entraîneur des Rouches a tenu à dire ses quatre vérités aux journalistes.

Dans un discours bien préparé, le Portugais a reproché aux médias leurs incessantes critiques et a exprimé son désir d’obtenir de leur part un peu plus de considération notamment après la victoire finale en Coupe de Belgique et la qualification en playoffs I.

"C’est moi qui parle" a prévenu d'entrée Sa Pinto ne laissant aucune place à la moindre question.

"Quand je suis arrivé au club, le club était dans une situation très difficile, sans direction claire et précise. Avec mon staff, mes joueurs et tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, j’ai reconstruit une équipe mais aussi beaucoup d’autres choses. En Belgique, j’ai découvert beaucoup de choses différentes de ce que je connaissais : différentes méthodes, différentes idées sur le jeu, différentes règles, différentes manières de communiquer, … Je ne dis pas que je fais mieux que les autres, je respecte mes collègues mais moi, je fais les choses à ma façon. Je ne copie personne. Depuis presque 10 mois, chaque jour, vous, les médias, vous me tuez. Bien sûr, il y a eu parfois quelques petites choses positives mais chaque semaine, vous essayez de me tuer. Ce n’est pas ça la presse ! Je veux bien qu’on parle de football, j’adore ça mais ce n’est pas ce que vous faites. Vous faites du sensationnalisme ! Quand je vois des gens qui écrivent mais qui ne comprennent pas le football ou n’ont pas envie de la comprendre et qui se défendent en disant que ce sont leurs rédacteurs en chef qui leur imposent d’écrire telle ou telle chose, j’ai honte. Si mon Président me disait comment je dois jouer, je ne serais pas ici ! Je ne peux pas accepter que vous ne preniez pas la responsabilité de vos écrits. C’est trop facile de remettre la faute sur les autres. Moi, je suis le seul responsable de ce que je fais au Standard tant que j’en suis l’entraîneur. Je ne trouve pas d’excuses pour quoique ce soit. Je pourrais en trouver facilement mais je n’en cherche pas. J’essaye au contraire de trouver les solutions. A vos incessantes critiques, je réponds par mes compétences et mes résultats" a pesté le Portugais.

"C’est quand même incroyable qu’on soit arrivé à ce niveau-là avec une équipe sans qualité, un coach sans qualité, un staff sans qualité, … a-t-il ensuite ironisé. En 2018, nous sommes la meilleure équipe du championnat, nous sommes la seule formation à avoir gagné un titre avec la Coupe de Belgique et nous sommes la seule équipe déjà qualifiée pour la Coupe d’Europe. On réalise une saison fantastique. Je ne comprends donc pas pourquoi vous continuez à ne pas me respecter en tant que coach. Un coach avec des résultats qui fait le maximum qu’il peut faire sans que personne ne le suive puisque vous dites que 90% des gens sont opposés à mes idées. Vous manquez de respect envers moi, mon staff, mon équipe, le club et les supporters. Je ne comprends pas comment cela peut être si difficile de dire : "Bravo coach. Quel fantastique boulot vous faites !". Tous les gens qui comprennent ce que c’est que d’être entraîneur et de coacher le Standard me disent que je fais du bon boulot. Mais vous, vous continuez à ne pas me respecter."

Après plusieurs longues minutes de monologue, Sa Pinto a conclu son laïus en précisant qu’il ne parlerait plus aux médias jusqu’à la fin de la saison.

"J’ai voulu vous donner une autre chance avant ces playoffs mais vous n’avez pas compris cela. Donc jusqu’à la fin de la saison, je ne vous parlerez plus. Si j’ai quelque chose à dire, je le dirai sur Standard TV. La saison prochaine, nous verrons."