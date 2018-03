Sa Pinto pointe le manque de respect à son égard et ne parlera plus à la presse

Habitué aux coups de sang, Ricardo Sa Pinto a de nouveau "créé l’évènement" en conférence de presse ce vendredi soir. Alors que le Standard s’est imposé en ouverture des playoffs face à Charleroi à domicile, l’entraîneur des Rouches a tenu à dire ses quatre vérités aux journalistes.

Dans un discours bien préparé, le Portugais a reproché aux médias leurs incessantes critiques et a exprimé son désir d’obtenir de leur part un peu plus de considération notamment après la victoire finale en Coupe de Belgique et la qualification en playoffs I.

Après plusieurs longues minutes de monologue, Sa Pinto a conclu son laïus en précisant qu’il ne parlerait plus aux médias jusqu’à la fin de la saison.