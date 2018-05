Sa Pinto n'est plus l'entraîneur du Standard

Ricardo Sa Pinto a réussi son pari. Malgré les critiques et les moments difficiles, il affiche un très bon bilan avec la victoire en Coupe de Belgique et une deuxième place synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.



Et pourtant, le Portugais il ne sera plus sur le banc du Standard la saison prochaine. Il cédera selon toutes vraisemblances à Michel Preud'homme.



Il a fait ses adieux aux joueurs dans le vestiaire au bord des larmes. En conférence de presse, il a annoncé qu'il avait dirigé son dernier match au Standard.



"Je ne sais pas si c une surprise. Aujourd'hui, c’était mon dernier match au Standard", a-t-il déclaré en conférence de presse. "J'ai des sentiments partagés parce que j’aime ce club. J’espérais rester longtemps. Mais il y a des décisions à prendre. Malheureusement, je ne vais pas continuer. C’est ma décision d’arrêter. On est d’accord avec la direction. C'est important pour le club et pour moi."

Il a ensuite tiré le bilan liégeois. "Quand je suis arrivé, j’ai trouvé un vestiaire dévasté. C'est difficile de changer les choses. Le Standard n’est pas un club facile. Les supporters étaient fâchés, etc. Je suis fier du travail accompli car on a créé une famille, une mentalité de vainqueur. Les supporters aussi ont retrouvé la fierté."