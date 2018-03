Sa Pinto : "Donner le maximum est notre seule obligation dans ces play-offs"

Qualifié in-extremis pour le Top 6, vainqueur de la Coupe, le Standard aborde les play-offs avec le moral gonflé à bloc. Sans réelle pression mais pas sans ambition. C'est donc avec l'esprit libéré que le club liégeois va débuter ce mini championnat avec la réception toujours particulière de son rival carolo.



Certains joueurs ont évoqué la deuxième place comme objectif. Cela n'a pas manqué d'étonner Ricardo Sa Pinto. "Ok, ils espèrent la deuxième place, peut-être même la première. Je pense qu'on doit être calmes. Le Standard doit être ambitieux et doit se battre à chaque match pour les trois points. Donner le maximum à chaque rencontre, c'est ce qu'on doit avoir en tête pour l'instant. C'est notre seule obligation dans ces play-offs. Après ce que l'on a fait cette saison, le classement n'est pas important. Parce que nous avons déjà dépassé nos objectifs du début de saison (l'accession au top 6, ndlr) avec la victoire en Coupe et la qualification pour l'Europa League. On doit être fier de ce que l'on a accompli. Les joueurs doivent profiter de ces play-offs avec les six plus grandes équipes du pays", détaille le Portugais, qui annonce qu'il pourrait récompenser certains joueurs (Goreux, Pocognoli, ...), qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, pour leur implication et leur travail ces derniers mois.



Les courbes de performances des deux équipes parlent en faveur des Rouches. "Dans ce genre de match, c'est difficile de dire qui est favori", nuance Sa Pinto. "Jouer à la maison avec nos supporters, c'est évidemment bon pour nous. Mais un derby reste un derby. C'est un match émotionnel. Chacun connait les points forts de l'autre. Charleroi a des bons joueurs. Dans ce Top 6, tous les duels vont être équilibrés. J'espère que nous aurons la mentalité de vainqueur, le cœur et l'ambition pour jouer un bon match ce vendredi contre Charleroi".



Sa Pinto va récupérer tardivement Valeriy Luchkevych, Guillermo Ochoa, Duje Cop, qui ont joué mardi et mercredi en équipe nationale. Des contretemps qui ennuient l'ancien entraîneur du Sporting Portugal. "Nous n'avons pas eu le même temps que d'habitude pour nous préparer pour ce match important. C'est incroyable de jouer un vendredi après une trêve internationale. Je ne sais pas qui a fait le calendrier, nous aurions dû jouer au moins dimanche ou même lundi".



Questionné sur la rumeur de l'arrivée de Michel Preud'homme, pressenti pour le remplacer, le coach portugais est resté très calme et a logiquement botté en touche avec un "no comment" logique.



Luis Pedro Cavanda (entorse) est incertain. Zinho Vanheusden a repris avec le groupe, Merveille Bokadi devrait très prochainement l'imiter. Le club a levé l'option incluse dans le contrat du jeune médian (19 ans) Alexandro Cavagnera.