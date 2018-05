Sa Pinto annonce son départ du Standard : "C'est ma décision"

Ricardo Sa Pinto a réussi son pari. Malgré les critiques et les moments difficiles, il affiche un très bon bilan avec la victoire en Coupe de Belgique et une deuxième place synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et pourtant, le Portugais il ne sera plus sur le banc du Standard la saison prochaine. Il cédera, selon toutes vraisemblances, sa place à Michel Preud'homme . Pour l'anecdote, à l'époque où il a joué pour le club liégeois il avait eu MPH comme entraîneur. A l'issue du partage à Charleroi (0-0), Sa Pinto a longuement communié avec le public. Il a ensuite fait ses adieux aux joueurs dans le vestiaire au bord des larmes. En conférence de presse, il a annoncé qu'il avait dirigé son dernier match au Standard.

"Je ne sais pas si c'est une surprise. Aujourd'hui, c’était mon dernier match au Standard", a-t-il déclaré en conférence de presse. "J'ai des sentiments partagés parce que j’aime ce club. J’espérais rester longtemps. Mais il y a des décisions à prendre. Malheureusement, je ne vais pas continuer. C’est ma décision d’arrêter. On est d’accord avec la direction. Nous avons décidé de que rompre le contrat pour la prochaine de manière civilisée. C'est important pour le club et pour moi"

Il a ensuite tiré le bilan liégeois. "Quand je suis arrivé, j’ai trouvé un vestiaire dévasté. C'est difficile de changer les choses. Le Standard n’est pas un club facile. Les supporters étaient fâchés, etc. Je suis fier du travail accompli car on a créé une famille, une mentalité de vainqueur. Les supporters aussi ont retrouvé la fierté. Nous nous sommes qualifiés pour les play-offs malgré la vente d'Orlando Sa, nous avons gagné la Coupe et nous avons décroché une place en tour préliminaire de la Ligue des Champions".



Le Standard, "champion des play-offs"



"Tout le monde était heureux. Nous méritons cela. Nous avons travaillé dur", a-t-il souligné quelques minutes plus tôt au micro de la Pro League. "Nous avons connu beaucoup de difficultés en début de saison. Mais l'important ce n'est pas comment tu démarres, mais comment tu finis. Et nous avons terminé comme les champions des play-offs. Lors du dernier match, il y a eu une décision importante qui ne nous a pas permis de rêver jusqu'au bout. Mais nous devons être fiers de ce que nous avons fait cette saison. Ce sont des joueurs fantastiques, c'est un groupe fantastique. Je les remercie ainsi que mon staff technique".



L'ancien entraîneur du Sporting Portugal était arrivé en juin dernier en remplacement de l'intérimaire José Jeunechamps. Il ne sera donc pas resté un an sur le banc liégeois. Une période marquée par ses frasques, ses coups de gueules ou encore ses accrochages verbaux avec Hein Vanhaezebrouck.